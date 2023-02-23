كيف تحافظ على صحة الكلى؟ 5 نصائح للوقاية

كتبت فاطمة خليل

الكلى تقع في الجزء السفلي من القفص الصدري، على جانبي العمود الفقري، وهى بحجم قبضة اليد تؤدى عدة وظائف للجسم منها تنظيف الدم والتخلص من السموم، والحفاظ على نمط حياة نشط وصحى واتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية قد يساعد في منع مشاكل الكلى، لذا يجب اتباع طرق للوقاية من أمراض الكلى نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

طرق للحفاظ على صحة الكلى

1- النشاط البدني

النشاط البدني أمر لا بد منه للحفاظ على أعضاء الجسم الرئيسية مثل الكلى بصحة جيدة. 15-20 دقيقة من المشي السريع أو ركوب الدراجات أو الجري مفيد للكلى.

2- سكر الدم الأمثل

يعد الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة وسيلة لضمان بقاء كليتيك في حالة جيدة.

3- الوزن المناسب

زيادة الوزن هي الأعراض الصامتة التي تسبب العديد من الحالات التي تهدد الحياة الجسم الذي يعاني من زيادة الوزن لديه أجهزة وأعضاء أضعف.

4- نظام غذائي موسمي ومتوازن

النظام الغذائي المتوازن الذي يشمل الأطعمة الموسمية يقلل من كمية الصوديوم وبالتالي يحسن صحة الكلى.

5- ضغط الدم الطبيعي

ضغط الدم الطبيعي مهم للغاية لجميع أعضاء الجسم للحفاظ على صحتهم بما في ذلك الكلى. يزيد ارتفاع ضغط الدم بشكل خاص من خطر التلف.

6- كمية كافية من الماء

تعتمد صحة الكلى بشكل كبير على كمية الماء. ينظف الماء الكلى عن طريق تنقية الصوديوم والسموم الأخرى.

7- تجنب التدخين

يدمر الدخان الأوعية الدموية ويعرض أنظمة الأعضاء مثل القلب والكلى وغيرها للخطر.

8- يمكن أن تضر أدويتك بكليتيك

يمكن أن تتسبب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إتلاف الكلى ، لذلك إذا كنت تتناولها بانتظام ، فاحذر من الآثار الجانبية.

من هو الأكثر عرضة للخطر؟

الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، ولديهم أنماط حياة غير صحية ، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ولديهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم معرضون لخطر كبير.