اليوم السابع
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قريبا فى مصر حديقة حيونات برية بمحافظة الفيوم .. اعرف التفاصيل

الخميس، 23 فبراير 2023 09:00 ص
قريبا فى مصر حديقة حيونات برية بمحافظة الفيوم .. اعرف التفاصيل حديقة حيوان
كتبت منال العيسوى

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تستعد وزارة البيئة من خلال مشروع إدراج صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة البيئية، والذى بدأ يناير عام 2019 وسينتهى خلال  ديسمبر المقبل، باطلاق مشروع حديقة الحيوان البرية المزمع اقامته بالتعاون مع الأردن، وهو نوع جديد من السياحة البيئية، حيث إن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم"، وهو من المشروعات الخضراء التي تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى، ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين أنواع الحيوانات والنباتات،  التى انقرضت من بيئتها الأصلية أو أصبحت مهددة بالإنقراض من جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية.
 
 ويأتي المشروع ضمن برنامج دعم الحفاظ وصون الحياة البرية والتنوع البيولوجي،  بالإضافة إلى تنفيذ أنواع من البرامج الترفيهية التي تدمج الأطفال والشباب،  وتحثهم على أهمية الحفاظ على صحه المحمية، والتى تعكس صحة الأرض وصحة الحيوان والإنسان وهو المفهوم الخاص بالصحة الواحدة ، فصحه كوكبنا تأتي من فكرة صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة الأرض.
 
وكانت وزارة البيئة بدأت فعليا بالمشروعات الخاصة البيئية ،  بإقامة النزل البيئية مع مجموعة من الشباب وتنفيذ أنشطة مختلفة منها التزحلق على الرمال أو ركوب الخيل، وانه سيتم إدخال السياحة القائمة على الحدائق المفتوحة، من اجل حماية الحيوانات وتأمين استدامة العيش لهم.
 
وهذا المشروع يعتبر من المشروعات الخاصة بالاستثمار الاقتصادي داخل المحميات الطبيعية، والتي تعتمد على السياحة البحرية والغطس والاسنوركلينج،  نظرا لوجود الشعاب المرجانية في منطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر،  والتى تتميز بها مصر، والآن نفتح مجال مختلف من السياحة البيئية،  في مجال الحياة البرية المعتمدة على الأماكن الجبلية والأماكن الصحراوية والأرض.
 
 
ويسعى مشروع إدراج صون التنوع البيولوجى  الى دمج المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالسياحة البيئية، كما يعمل على الحفاظ على التراث الثقافى المادى للمجتمعات المحلية فى مصر، ويؤهل ويرفع قدرات المجتمعات المحلية، كما يوفر المشروع الخامات والمعدات والأدوات اللازمة للإنتاج، ويستعين المشروع بمجموعة من الخبراء المتخصصين بأساليب الإدارة لمراكز المشغولات اليدوية وكيفية تنظيم تلك المراكز وتحقيق الأستدامة المالية والتأهيلية والفنية للمجتمعات المحلية.
 
 
جدير بالذكر أن مشروع إدراج صون التنوع البيولوجى واستخدامه المستدام فى تنمية السياحة البيئية، يهدف الى صون التنوع البيولوجى فى قطاع السياحة المصرى والحكومة لحماية الطبيعة، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومرفق البيئة العالمى، وكانت  وزارة البيئة بالتعاون بين محافظة الفيوم تعملان حاليا على استكمال الفرص الاستثمارية فى المحافظة بالمشروعات الخاصة بالسياحة البيئية 
 
 
 

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