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قرار جمهورى بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء

الخميس، 23 فبراير 2023 10:13 ص
قرار جمهورى بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 57 لسنة 2023، بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من يوم 14 فبراير 2023.

السيسى

الرئيس السيسي

جهاز التعبئة والاحصاء

الجريدة الرسمية

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