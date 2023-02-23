قرار جمهورى بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 57 لسنة 2023، بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيسا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من يوم 14 فبراير 2023.