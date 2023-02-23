قاض لبنانى يوجه تهما لحاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته

وكالات

قال مصدر قضائي رفيع، الخميس، إن قاضيا لبنانيا اتهم حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، وشقيقه رجاء ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.

وحسب موقع الحرة تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا، وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات.

ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا هذه الاتهامات.

ويذكر أنه سبق أن أفرج القضاء اللبناني عن الممثلة اللبنانية، ستيفاني صليبا، بعد ساعات على توقيفها، خلال ديسمبر العام الماضي، على ذمة التحقيق في شبهات "تبييض أموال وإثراء غير مشروع" ترتبط بحاكم مصرف لبنان سلامة الذي يواجه والمقربين منه تحقيقات محلية ودولية وتدقيق حساباته وشركاته وانشطته المالية، على خلفية الانهيار المالي الذي ضرب لبنان قبل ثلاث سنوات.

والإفراج جاء حينها بإشارة من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، بعد استجواب صليبا، حيث تم تركها رهن التحقيق، وذلك بعد ضجة كبيرة أثارتها القضية بكافة تفاصيلها لدى الرأي العام اللبناني، منذ ترك صليبا في المطار ثم توقيفها وصولاً إلى إطلاق سراحها.