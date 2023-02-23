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فوانيس رمضان تزين أسواق الإسكندرية استعدادا لشهر رمضان.. فيديو وصور

الخميس، 23 فبراير 2023 04:00 ص
فوانيس رمضان تزين أسواق الإسكندرية استعدادا لشهر رمضان.. فيديو وصور فوانيس رمضان تزين أسواق الإسكندرية استعدادا لشهر رمضان
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من داخل سوق المنشية بوسط محافظة الاسكندرية، حيث يشهد السوق استعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من عرض جميع أنواع فوانيس شهر رمضان المبارك، وذلك لبيع الفوانيس بأسعار مخفضة.
 
وقال عبد الجليل نجاح، صاحب محل لبيع فوانيس رمضان، إن أسعار الفوانيس لم تشهد زيادة هذا العام، وهى فى متناول الجميع ومنها الصاج والخشب والبلاستيك، وأيضا الزينة المصنعة من الكرتون والورق.
 
 
وأضاف عبد الجليل نجاح، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الفوانيس هذا العام مخفضة، تبدأ من 28 جنيها وحتى 110 جنيهات وعليها إقبال خاصة فوانيس الأطفال، وهناك الفوانيس الصاج التى تفقد بريقها، وأشار إلى أن هناك الكثير من الأشكال والألوان المتعددة من الفوانيس بمختلف الأحجام هذا العام، موضحا أن نسبة الإقبال على شراء الفوانيس سوء الصاج أو الصينى متوسط حتى هذه اللحظة.
 
وأوضح أن الأسعار فى متناول الجميع من الزبائن، وأنه يتم الاستعداد لعرض فوانيس الشهر الكريم مع بداية شهر شعبان وتصنيعها على مدار شهرين قبل قدوم شهر رمضان، وذلك لإدخال مظاهر الاحتفال والبهجة قبل انطلاق أيام الشهر الكريم.
 
وأضاف نور الدين على، بائع فوانيس رمضان بسوق ظنانا، أنه على الرغم من ظهور أشكال وأنواع عديدة من الفوانيس إلا أن الفانوس التقليدى المصنوع من الصاج، هو أفضل نوع يستخدمونه فى تزيين الشوارع والمنازل، لأنه غير مكلف ومناسب ماديا لكل المستويات وهناك أنواعا من الزينة من الكارتون والمرسوم عليها الشخصيات الكرتونية مثل بكار وبوجى وطمطم، مما يجعلهم يفضلونها لانخفاض سعرها.
 
اسواق-المنشية-تتزين-بفوانيس-رمضان
اسواق-المنشية-تتزين-بفوانيس-رمضان

الفانوس-الصاج
الفانوس-الصاج

الفوانيس-الصاج-والخشب-بالاسواق
الفوانيس-الصاج-والخشب-بالاسواق

الفوانيس-في-الاسكندرية
الفوانيس-في-الاسكندرية

عرض-فوانيس-رمضان
عرض-فوانيس-رمضان

فوانيس-رمضان
فوانيس-رمضان

فوانيس-رمضان-في-الأسواق
فوانيس-رمضان-في-الأسواق

مجسمات-فوانيس-رمضان
مجسمات-فوانيس-رمضان

 


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