اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:55 ص
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ضمن خطة الإحلال والتجديد ..

فصل التيار الكهربائى "اليوم" عن قرى بـ4 مراكز بكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:51 ص
فصل التيار الكهربائى "اليوم" عن قرى بـ4 مراكز بكفر الشيخ فصل التيار الكهربائي
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق، اليوم الثلاثاء، ابتداءً من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط التي تقوم بها هندسة كهرباء كفر الشيخ تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن خليج بحري والبصراط والملاوح، وأرض الجمعية والقني وتوابعها وبرمبال وجزء من منية المرشد والبرانية وتوابعها والشاعر بمركز مطوبس، كما سيتم فصل الكهرباء عن قرى 15، 76، 77، 79 المنصور بمركز الحامول، وكلش وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وحلمي حسين وتوابعها بمركز بيلا، ومنشة الشرقية والمنشة الغربية وتوابعها ومحطة مياه الشرب وتقسيم زهدي والسلامة وعمارات الثلاجة بمدينة كفر الشيخ.

 
 

كفر الشيخ

تيار كهربائي

مجالس قروية

مطوبس

بيلا

سيدي سالم

فصل التيار الكهربائي



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