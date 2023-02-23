غرفة الجلود: دراسة لوصول صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية لـ 5 دول جديدة

كتب إسلام سعيد

قررت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي تشكيل شركة مساهمة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بهدف المساعدة على زيادة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وتأهيل الشركات العاملة بالقطاع للتصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، أمس، لبحث عدداً من الملفات أبرزها نتائج معرض القاهرة الدولي للجلود الذي نظمته الغرفة مؤخراً وكيفية استثماره لزيادة صادرات القطاع، بحضور جمال السمالوطي رئيس الغرفة، ووكيلا الغرفة يحيي أبو حلقة وأحمد الألماني، وأعضاء مجلس الإدارة م.محمد محمود، م.رأفت الخياط، محمد بطة، م.محمد زلط، محمود عودة، مصطفى علام، مؤمن التميمي، كريم ملوك، و علاء النمر مدير عام الغرفة.

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الماضية حقق نجاحاً كبيرًا في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، ويعد خطوة لزيادة صادرات القطاع وساعد على دراسة احتياجات الدول العربية المجاورة من الأحذية والمنتجات الجلدية وكيفية تسعير المنتجات والمنتجات المطلوبة في هذه الدول، لذلك فكرت الغرفة في استغلال هذا النجاح بتأسيس شركة مساهمة لمساعدة الشركات العاملة بالقطاع على تصدير منتجاتها من الأحذية والمنتجات الجلدية، بما يتوافق مع خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، داعياً أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بالانضمام للشركة الجديدة.

وأضاف السمالوطي أن الغرفة بصدد إعداد دراسة جديدة بأهم الأسواق المستهدفة لتصدير الأحذية والمنتجات الجلدية إليها وسيتم البدء بخمسة دول وهي السعودية والعراق والأردن والسودان وليبيا وكيفية النفاذ لهذه الأسواق وزيادة صادرات القطاع إليها سواء من خلال دعوتهم للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته القادمة أو تنظيم بعثات ترويجية لهذه الدول.

وأكد أن الفرصة سانحة في الوقت الحالي أمام صناعة الجلود المصرية للنفاذ للأسواق العالمية مؤكدا أن المنتج المصري أصبح منافس قوي للمنتجات التركية في الجودة والسعر خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلى أن الغرفة ستتعاون مع غرف صناعية أخرى لإحداث التكامل الصناعي فيما بينها وخاصة غرفة صناعات الطباعة والتعبئة والتغليف لبحث آليات توفير عبوات التعبئة الخاصة بالأحذية والمنتجات الجلدية بأسعار مناسبة للمصانع العاملة بالقطاع لتصدير منتج مصر كامل بجودة عالية وسعر منافس.

قال المهندس رأفت الخياط عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المستلزمات إن هناك صعوبة في استيراد مستلزمات الانتاج اللازمة لصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية والحل في تعميق التصنيع المحلي لتوفير احتياجات المصانع من المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج.

واقترح المهندس محمد محمود عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التدريب تنظيم بعثات ترويجية للمصانع المحلية إلى الأسواق العربية المستهدفة للاطلاع على احتياجات هذه الدول وعقد لقاءات ثنائية مع أكبر عدد من التجار بهذه الدول لمعرفة احتياجاتهم من القطاع وعرض آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر لزيادة التبادل التجاري والنفاذ لهذه الأسواق.

وأكد المهندس محمد زلط عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة الأحذية على ضرورة تطوير المنتج المصري من الأحذية الكلاسيك لكي تستطيع منافسة المنتجات التركية في الأسواق الأفريقية والعربية، مشيرا إلى أن هناك فرصة قوية لمنتجي الأحذية لزيادة صادراتها بشرط الاهتمام بالموضة والمنافسة في السعر .

وشدد مصطفى علام عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المعارض أنه لابديل عن التصدير وستسعى الغرفة خلال الفترة المقبلة للتوسع في المعارض المخصصة للتصدير لمساعدة الشركات المحلية على فتح أسواق جديدة لها وتأهيلها للتصدير.

واقترح أحمد الألماني وكيل غرفة صناعة الجلود تطوير الموقع الالكتروني للغرفة بحيث يكون منصة لتسويق منتجات القطاع عالمياً، بحيث تسمح للمستورد الأجنبي الاطلاع على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر والنهضة الكبيرة التي شهدتها المصانع.

من جانبه اقترح كريم ملوك عضو مجلس إدارة الغرفة تدشين معرض دائم في مصر لعرض منتجات الأحذية والمنتجات الجلدية الخاصة بالمصانع بحيث يسهل على المستورد الأجنبي زيارة هذا المول والاطلاع على المنتجات المعروضة مرة واحدة مما ييسر ابرام الصفقات وعدم الانتقال بين المحافظات لتحقيق هذا الهدف.

وسلط يحيي أبو حلقة وكيل غرفة صناعة الجلود الضوء على أزمة ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق والمغالاة في أسعارها من قبل التجار، مؤكداً أن هذه الزيادات غير المبررة ستؤدي إلى زيادة التكلفة وبالتالي زيادة سعر المنتج النهائي.

وفي هذا الصدد قال جمال السمالوطي رئيس الغرفة إنه سيتم توجيه دعوة لشعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة شريف يحيي لعقد اجتماع لمناقشة الأزمة وإيجاد حلول لها.