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عضو اتحاد الناشرين العرب: مشاركة مميزة للناشرين فى معرض مسقط الدولى للكتاب

الخميس، 23 فبراير 2023 07:29 م
عضو اتحاد الناشرين العرب: مشاركة مميزة للناشرين فى معرض مسقط الدولى للكتاب معرض مسقط
كتب أحمد عرفة

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كشف محمد السعداوي، عضو اتحاد الناشرين العرب، عن أهم الصور المميزة لمعرض مسقط الدولي للكتاب، موصحًا أن هناك مشاركة مميزة للناشرين العرب في المعرض، والذي وصل عددهم إلى 850 دار نشر.
 
وقال السعداوى، خلال ظهوره عبر تطبيق "زووم"، في برنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معرض مسقط يتميز هذا العام، بدعم حكومي شامل، من جميع الهيئات والوزارات والقوات.
 
وتابع، أنه دائما ما يكون هناك اهتمام عربي كبير من الدول العربية، سواء مصر أو لبنان أو غيرها من الدول، للمشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب.
 
وأكد، أن المعرض لاقى إقبالا كبيرا هذا العام، من جميع الفئات، لاسيما الشباب، وحتى الهيئات والشركات.
 

محمد السعداوى

معرض مسقط

اتحاد الناشرين

القاهره الاخباريه

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