اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 11:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

صور.. وزير العدل يفتتح فرع توثيق "داندى مول" المميز بحضور وزير الاتصالات

الخميس، 23 فبراير 2023 10:53 ص
صور.. وزير العدل يفتتح فرع توثيق "داندى مول" المميز بحضور وزير الاتصالات وزيرا العدل والاتصالات
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل منذ قليل، المستشار عمر مروان وزير العدل، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمقر توثيق يقع داخل مول داندي مول المتواجد علي طريق نصر إسكندرية الصحراوي بجوار القرية الذكية، اليوم الخميس.
 
ويشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، افتتاح مكتب توثيق يقع داخل مول دندي ميجا، وذلك لخدمة الجمهور لمن يرغب فى الحصول على خدمة مميزة من إحدى خدمات التوثيق.
 
ومن المقرر افتتاح فرعي توثيق داخل مول دولفين ومول أكتوبر فيستيفال سيتي، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي ولا يستغرق وقت أو جهد.
 
 ويأتى افتتاح هذه الفروع فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها فى فترة مسائية التسيير على المواطنين.
 
 
افتتاح مكتب توثيق
افتتاح مكتب توثيق

لحظة افتتاح فرع توثيق
لحظة افتتاح فرع توثيق

وزير العدل
وزير العدل

وزيرا العدل والاتصالات اليوم
وزيرا العدل والاتصالات اليوم

وزيرا العدل والاتصالات
وزيرا العدل والاتصالات

 


وزير العدل

فرع توثيق

فرع توثيق داندى مول

وزير الإتصالات

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة