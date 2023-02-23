صور.. وزير العدل يفتتح فرع توثيق "داندى مول" المميز بحضور وزير الاتصالات

كتب أحمد عبد الهادى

وصل منذ قليل، المستشار عمر مروان وزير العدل، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمقر توثيق يقع داخل مول داندي مول المتواجد علي طريق نصر إسكندرية الصحراوي بجوار القرية الذكية، اليوم الخميس.

ويشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، افتتاح مكتب توثيق يقع داخل مول دندي ميجا، وذلك لخدمة الجمهور لمن يرغب فى الحصول على خدمة مميزة من إحدى خدمات التوثيق.

ومن المقرر افتتاح فرعي توثيق داخل مول دولفين ومول أكتوبر فيستيفال سيتي، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي ولا يستغرق وقت أو جهد.

ويأتى افتتاح هذه الفروع فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها فى فترة مسائية التسيير على المواطنين.