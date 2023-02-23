صحة قنا تنظم قافلة طبية لقرية أبو مناع فى دشنا اليوم

أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشئون الصحية بقنا، عن انطلاق القافلة الطبية بقرية أبو مناع التابعة لإدارة دشنا الصحية، اليوم الخميس، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية، وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية، والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.



وأضاف مدير مديرية الصحة بقنا أن القافلة تأتى حرصاً من مديرية الصحة بقنا على ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا، وتسعى مديرية الصحة إلى استمرارية تقديم القوافل الطبية على مدار العام فى القرى والنجوع بمحافظة قنا.