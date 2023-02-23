صحة المنيا: خروج مصابى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن مسئولو مديرية الصحة بالمنيا تماثل جميع المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي للشفاء، والذي أسفر عن إصابة 18 سيدة بإصابات متنوعه بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيسر للميكروباص، وخروجهم من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 6781 ن ا د ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مصنع تدوير المخلفات، بمدخل مركز ملوي.



بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، مما أسفر عن إصابة 18 سيدة وهن: سحر محمد حسن 33 عاما، حنان محمد جمعة 32 عاما، فاطمة نجاح محمود 39 عاما، نادية فوزي كامل 38 عاما، صفية إسماعيل محمد 44 عاما، سامية فتحي هاشم 45 عاما، نعمة ممدوح إسماعيل 29 عاما، ملك عمرو حسن 14 عاما، هبة عبد الستار جاد الكريم 23 عاما، فاطمة عزت علي 30 عاما، عفاف سيد محمد 27 عاما، آيه محمد عبد الكريم 24 عاما، شيماء صلاح الدين أحمد 22 عاما، شقيقتها عصمت 36 عاما، بدرية فتحي فرعلي 50 عاما، نادية أحمد علي 37 عاما، بدرية أحمد فهمي 30 عاما، ملك طه عبد الرازق 14 عاما.



وجميع المصابات يقيمن في مركز ملوي، وجري نقلهن إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وإرتجاج ونزيف داخلي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.