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شاهد.. صور نادرة لزيارة الملك عبد العزيز آل سعود لحديقة الحيوان 1946

الخميس، 23 فبراير 2023 03:09 م
شاهد.. صور نادرة لزيارة الملك عبد العزيز آل سعود لحديقة الحيوان 1946 وصول وفود الملك عبدالعزيز آل سعود
كتبت أسماء نصار

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ينشر اليوم السابع صور زيارة الملك عبد العزيز آل سعود لحديقة الحيوان بالجيزة عام 1946، والموجودة ضمن مقتنيات المتحف الحيوانى بحديقة الحيوان بالجيزة.

 

ويعد المتحف الحيوانى أول متحف حيوانى بحديقة الحيوان بالجيزة، وأنشئ عام 1906 وتم نقله الى موقعه الحالى فى العام 1914م وتم تجديده عامى 1962، 1988 وتطويره واعادة افتتاحه فى أغسطس عام 2015، وهو مكون من 3 طوابق وقد صُممت بانورامات المتحف لتناسب البيئات الطبيعية التى تتميز بالتنوع البيولوجى وتضم مجموعه قيمه من الثدييات والطيور والزواحف المحنطة النادرة أو المنقرضة فى الطبيعة، ويوجد فى المبنى نفسه قاعتان احدهما تضم مجموعة علمية كامله للطيور المصرية ومجموعات أخرى علمية من الزواحف والثدييات والقوارض خاصة بالأبحاث العلمية، والقاعة الأخرى تُنظم بها دورات تدريبيه للطلبة والمُهتمين بالحياة البريه على يد متخصصين وذلك لرفع الوعى البيئى للحفاظ على الحياه البريه، كما تحتوى على بعض الصور الفوتوغرافية لكبار الشخصيات من الوفود التى زارت الحديقة قديما.

 

وتم تجديد المتحف عدة مرات أولها عام 1962، ثم عام 1988، ثم أغلق ما يقرب من 18 عاما منذ عام 1998 وحتى عام 2015، ثم أعيد تطويره وافتتاحه بعد التطوير عام 2015 وأغلب الحيوانات والهياكل الموجودة به هى حيوانات كانت موجودة فى الحديقة ونفقت بسبب كبر السن أو للمرض وتم تحنيطها، وهناك أيضا محنطات من الخارج وتم مصادراتها أو هدايا مثل "إوز الفول " الذى احضره الملك فاروق عام 1943، والعديد من الطيور والجوارح المحنطة.

 

 

الوفود
الوفود

 

جانب من الزوار
جانب من الزوار

 

جانب من الوفود
جانب من الوفود

 

زيارة الملك
زيارة الملك

 

سيارة الملك عبدالعزيز
سيارة الملك عبدالعزيز

 

وصول الملك إلى حديقة الحيوان
وصول الملك إلى حديقة الحيوان

 

وصول الملك
وصول الملك

 

وفود الملك عبدالعزيز
وفود الملك عبدالعزيز

 


الملك عبد العزيز آل سعود

حديقة الحيوان

المتحف الحيوانى

زيارة الملك عبد العزيز آل سعود لحديقة الحيوان



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