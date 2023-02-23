سكان منطقة "شينجيانج" الصينية يشعرون بزلزال طاجيكستان

وأضاف زابار في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن الناس شعروا بقوة الزلزال العابر للحدود، إلا أنه لم ترد بعد تقارير فورية عن وقوع ضحايا وخسائر، فيما لم تتلق مديرية الإطفاء في منطقة شينجيانج أي تقارير عن وقوع ضحايا وخسائر حتى الآن.

وأشار إلى أن إمدادات الطاقة والاتصالات في ولاية (كاشجار) التي تدير المحافظة المذكورة لا تزال تعمل بشكل طبيعي حاليا، وتقع العديد من المحافظات والمدن في ولاية كاشجار والمناطق المجاورة داخل دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وبحسب المركز الصيني لشبكات الزلازل ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر طاجيكستان في الساعة 8:37 صباح الخميس بتوقيت بكين، مضيفا أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط العرض 37.98 درجة شمالاً وخط الطول 73.29 درجة شرقاً، وكان على عمق 10 كيلومترات.