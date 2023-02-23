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سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

الخميس، 23 فبراير 2023 01:14 م
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى الدولار
كتب محمد أيمن

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ننشر سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري، وبنك مصر 30.48 للشراء، 30.58 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.58 جنيه للشراء.

30.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.48 جنيه للشراء.

30.58 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

30.48 جنيه للشراء.

30.58 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.58 جنيه للشراء.

30.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.58 جنيه للشراء.

30.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.63 جنيه للشراء.

30.68 جنيه للبيع.


الدولار

سعر الدولار

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