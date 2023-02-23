رئيس وزراء بريطانيا: من الصعب تقديم طائرات إلى أوكرانيا

كتب محمد جمال

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك إنه من الصعب تقديم طائرات إلى أوكرانيا لكن سنساعد الدول التى تفعل ذلك، بحسب سكاى نيوز.

وأكد سوناك أن الأسلحة بعيدة المدى ستمكن أوكرانيا من الحسم فى المعركة.

من ناحية أخرى، قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورئيس الكنيسة الكاثوليكية إن "النصر المبني على الأنقاض لن يكون أبدا انتصارا حقيقيا" وذلك قبيل الذكرى الأولي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واطلق البابا فرانسيس حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" نداءا جديدا من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، كما أدان الحرب الروسية التي وصفها بـ"العبثية والقاسية" وذلك قبل يومين من الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وتابع بابا الفاتيكان بعد لقائه العام الأسبوعى فى الفاتيكان قائلا إن "24 فبراير الجارى يصادف الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وعام الحرب يعد قاسيا وليس له معنى".