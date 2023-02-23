خريطة تطوير 36 شارعا فى حى الهرم.. تعانى نقصا بالخدمات

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة، تخصيص 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير 36 شارعا من المتفرعات والشوارع الجانبية بمنطقة كفر غطاطى التابعة لحى الهرم، والتى تعانى من وجود نقص بالخدمات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.

وأوضحت المحافظة، أن الشوارع المقرر بدء الأعمال بها يصل إجمالى أطوالها إلى 26 ألف متر، وتشمل الأعمال إنشاء أرصفة للمشاة ورصف بالإنترلوك للطريق ودعم الشوارع بأعمدة أنارة وبالوعات صرف أمطار بالإضافة إلى شجيرات وزراعات وفقا للمساحات المتاحة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة الشوارع التي سيتم تطويرها في حي الهرم:

-شارع الشعراوى بطول 180 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع أبو سريع بطول 350 مترا وعرض 8 أمتار

-شارع ناصر إبراهيم بطول 50 مترا وعرض 3 أمتار

-شارع حجاج بطول 300 متر وعرض 4 أمتار

-شارع محمد بيومي بطول 50 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع الحرية بطول 30 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع علي شعبان بطول 50 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع غازي شيتة بطول 50 مترا وعرض 5 أمتار

-شارع نصر مبروك غطاطي بطول 200 متر وعرض 6 أمتار

-شارع حسني السني بطول 200 متر وعرض 5 أمتار

-شارع فرحات شيتة بطول 40 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع علي نصر بطول 20 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع صفوت إبراهيم بطول 70 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع أبو عيش بطول 180 مترا وعرض 5 أمتار

-شارع سيد جمعة بطول 150 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع الغلباني بطول 200 متر وعرض 4 أمتار

-شارع محمد كمال بطول 150 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع أحمد أبو زيد بطول 130 مترا وعرض 5 أمتار

-شارع شيتة بطول 160 مترا وعرض 6 أمتار

-شارع إبراهيم رجب بطول 50 مترا وعرض 5 أمتار

-شارع رزق عيسى بطول 100 متر وعرض 5 أمتار

-شارع فرحات بدوي بطول 130 مترا وعرض 6 أمتار

-شارع عبد النبي حجازي بطول 130 مترا وعرض 6 أمتار

-شارع أحمد سنوس بطول 130 مترا وعرض 5 أمتار

-شارع علي الجعري بطول 300 متر وعرض 5 أمتار

-شارع سيد بدوي بطول 150 مترا وعرض 5 أمتار

-شارع سيد بسلوي بطول 100 متر وعرض 6 أمتار

-شارع حضاني بطول 30 متر وعرض 5 أمتار

-شارع الدوار بطول 150 مترا وعرض 5 أمتار

-شارع الدربي بطول 100 متر وعرض 5 أمتار

-شارع إبراهيم بطول 150 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع أبو قصام بطول 100 متر وعرض 4 أمتار

-شارع مؤمن بطول 80 مترا وعرض 5 أمتار

-شارع غطاطي بطول 80 مترا وعرض 4 أمتار

-شارع سعد مبروك بطول 100 متر وعرض 5 أمتار

-شارع حسين رضوان بطول 80 مترا وعرض 5 أمتار

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف مديرية الطرق وحي الهرم بالبدء على الفور في أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع التي تم إدراجها للتسهيل على المواطنين، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية للشركات المنفذة ومدى التزامها بالمواصفات المحددة للأعمال وجودة الخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة وإضفاء المظهر الحضاري اللائق لتلك الشوارع.