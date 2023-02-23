اليوم السابع
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ختام فعاليات دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى بجامعة قناة السويس

الخميس، 23 فبراير 2023 02:57 م
ختام فعاليات دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى بجامعة قناة السويس جانب من الفعاليات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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انتهت فعاليات دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى، والتى عُقدت على مدار ثلاثة أيام بتنظيم مركز ضمان الجودة بجامعة قناة السويس، جاء ذلك وفق ما أدلى به الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.
 
وتابع "مندور" أن 24 متدرباً شاركوا فى فاعليات الدورة من كليات الهندسة، العلوم، الزراعة، الألسن، طب الأسنان، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الحاسبات والمعلومات، مشيراً إلى أنه مع انتهاء هذه الدورة تنتهى الحزمة التدربية لأعضاء هيئة التدريس، والتى شملت دورة التقويم الذاتى لبرامج المؤسسات التعليمية، ودورة توصيف البرامج والمقررات ودورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى.
 
ومن جانبه، أشار الدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة إلى أن الدورة حاضر بها الدكتور علاء الدين عبد العزيز النعناعي الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنوفية والمدرب المعتمد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
 
وتناولت الدورة التدريب على أعمال المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى والتعرف على أدوات وأليات المراجعة ومواصفات المراجع الخارجى.
فعاليات دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي (1)
 

فعاليات دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي (3)
 

فعاليات دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالي (2)
 

 


الاسماعيلية

جامعة قناة السويس

جامعة القناة

ضمان جودة التعليم

اليات المراجعة



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