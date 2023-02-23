حبس شخص يتاجر فى العملة بالسوق السوداء بالضاهر 4 أيام

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية فى الضاهر، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لعملائه المقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزته (مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.