حبس سيدتين 4 أيام لاتهامهما بتعذيب طفلة بالجيزة وتوثيق الوقائع بالفيديو

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتعذيب طفلة فى الجيزة وتوثيق الوقائع بالفيديو، عقب ورود تحريات المباحث الجنائية.

كما أمرت النيابة بعرض الطفلة الضحية على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها، وبيان ما بها من إصابات، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وأمرت بعرض فيديو الواقعة على خبراء من الإذاعة والتليفزيون لفحصه فنيًا.

المتهمتان اعترفتا فى تحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة بزعم تأديب طفلة سن 8 سنوات مقيمة بالعقار محل سكنهما، بناء على طلب والدتها جارة المتهمتين وتربطها علاقة صداقة بهما.

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن تعدى سيدتين على طفلة وتعذيبها، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط المتهمتين المشار إليهما، وتبين أنهما ربة منزل ونجلتها "لها معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الوارق بالجيزة.

وبفحص هاتف إحدى المتهمتين، تبين احتوائه على عدة مقاطع آخرى تتضمن قيامهما بتعذيب شقيقى الطفلة المشار إليها (سن 10 و4 سنوات)، وبمواجهتها بتلك المقاطع أيدت ارتكابها بناءً على رغبة والدة الأطفال لتأديبهم وتقويم سلوكهم، وبسؤال والدة الأطفال أيدت اعترافات المتهمتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.