جنايات المنصورة تقضى بالمؤبد لمتهم أنهى حياة صاحب محل بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة ، بمعاقبة المتهم بقتل صاحب محل ملابس بمدينة منية النصر بسبب خلافات بينهما، بالسجن المؤبد، وأصدرت المحكمة حكمها ضد شريف ع.ع. 32 سنة - تاجر حبوب، مقيم ببندر منية النصر، وذلك لاتهامه بقتل المجني عليه محمد الباز الشبراوي 23 سنة - صاحب محل ملابس، خلال مشاجرة أمام محل عمله، وذلك في القضية رقم 14428 لسنة 2022 جنح مركز منية النصر، والمقيدة برقم 2655 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم لمحكمة الجنايات، لأنه في يوم 21/12/2022، قتل المجني عليه محمد الباز مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاجا أبيض "خنجر"، وما إن ظفر به حال تواجده بمحله الخاص حتى قام بطعنه بسلاح أبيض، قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء "خنجر - سكين"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.