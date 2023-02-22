تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم سيدة لقتلهم شاب فى الدقهلية لمايو المقبل

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم سيدة لجلسة اليوم 5/5/2023، المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين، وذلك لاتهامهم بقتل شاب بعد خلاف مع جيرانه بعد سبهم زوجته والتعرض لها خلال جلوسهما أمام منزلهما بقرية الجنينة التابعة لمركز منية النصر محافظة الدقهلية

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى على قاسم رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشار وائل صفوت راشد والمستشار محى الدين محمد الكنانى وأمانة سر أحمد كمال وشعبان شمس.

كان المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلًا من " أحمد.م.إ"، و" وليد. أ.أ"، و" محمود.أ.م " و" لبنى.أ.م" فى القضية رقم 8254 لسنة 2022 جنايات منية النصر المقيدة برقم 2147 لسنة 2022 كلى شمال المنصورة فد أحاله المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة لأنهم فى يوم31/7/2022 بدائرة مركز منية النصر محافظة الدقهلية، قتلوا المجنى على أ. م، عمدًا مع سبق الإصرار بأنه بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات مطاوى، شوم، قطعة حديدية، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفًا بتواجده فيه وما أن ظفره به حتى كال له "المتهم الأول" طعنة بسلاح أبيض استقرت بجانبه الأيسر وكذا ضربة أستقرت بيده اليمن قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وأثبت التقرير الطب الشرعى أنه بفحص وتشريح جثمان المتوفى تبين وجود جرح قطعى واقع بيسار فروة الرأس ومثله ينشأ من جراء التعدى على المذكور باستخدام أداة لها نصل حاد أين كان نوعها.

وأوضح التقرير أنه الوفاة نتجت عن الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة الواقعة يسار البطن والنافذة إلى تجوفها لما أحدثته قطع بالأمعاء والكلية اليسرى ونزيف دموى جسيم أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.