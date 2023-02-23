جامعة بنى سويف تشارك فى ورشة عمل "دبلوماسية صناعة واتخاذ القرار"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ورشة العمل التي نظمتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء حول دبلوماسية صناعة واتخاذ القرار والمشكلات التي تواجه مسؤولي الشركة، وذلك تمهيد لعقد بروتوكول تعاون بين المعهد والشركة حول آليات التعاون المستقبلي، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المصري عميد المعهد ونخبة من قيادات الشركة.

وأكد الدكتور منصور حسن،فى بيان له حرص الجامعة على التعاون البناء مع المؤسسات والشركات وتزويدهم بالمعرفة والبنية اللازمة لتعزيز خدماتها، من خلال توفير أساليب حديثة لمتطلبات العمل المتطورة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يلعب دورًا حيويًا في الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات الأمر الذي يساهم في دعم ونهوض الاقتصاد القومي.

وفى سياق منفصل شارك منتخب كورال جامعة بنى سويف في التصفيات النهائية لمجال الكورال بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، ومحمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن زارع نائب مدير رعاية الشباب، بقيادة المايسترو أحمد مصطفى جلال أمام لجنه تحكيم مكونة من الموسيقار هاني مهني، والفنانة مروة ناجى والدكتور عز الدين طه.

وأوضح الدكتور منصور فى بيان له أن لجنة التحكيم أشادت بأداء الطلاب ومستواهم الاحترافي، وبالمدرب و قدراته المتميزة في التوزيع الموسيقي واختيار الميدلى الجماعي الإجباري ، كما أشادت اللجنة أيضا بالساده الموسيقيين للمنتخب ، معربا عن سعادته بمستوى الطلاب ومجهودهم خلال الفترة السابقة في التدريبات والإعداد لهذه المسابقة، وقد كانت فعاليات تحكيم الكورال في الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، ويقام مهرجان إبداع الموسم ( 11 ) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، و وزارة الشباب والرياضة ، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة .