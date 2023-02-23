جامعة الزقازيق تعقد ندوة عن الصحة الإنجابية للمرأة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق ثان ندواته التوعوية حول "الصحة الإنجابية وصحة المرأة"، لطلاب كليات الجامعة.

وأكدت الدكتورة جيهان يسري على حرص الجامعة على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التوعوية المجتمعية بما يساهم في دعم جهود الدولة المصرية من خلال تكاتف جميع الجهات، مؤكدةً على أهمية بناء الوعي المجتمعي عامة والجامعي خاصة حول قضية الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ضمن أولويات الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية وتكوين أسرة ناجحة.

وأشارت يسرى إلى أن برنامج الندوات يتم تنظيمه ضمن أنشطة وفعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث أقيمت الندوة الثانية اليوم بكلية التربية الرياضية بنات، تحت إشراف الدكتورة نشوى نافع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة أمال مرسي وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضرت فيها الدكتورة نورا غنيم مدرس بقسم صحة الأم بكلية التمريض، وبحضور الدكتور عماد شومان مدير عام الكلية، وعدداً من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطالبات بالكلية.

وقد تحدثت الدكتورة نورا غنيم عن مفهوم الصحة الانجابية، و خطورة ختان الإناث وزواج القاصرات وتأثيراته السلبية على المرأة والمجتمع، بالاضافة إلى أهمية فحوصات ما قبل الزواج، كما أشارت إلى التغيرات الفسيولوجية التي تحدث للمرأة أثناء فترة الحمل، وكيفية التكيف معها، والتغذية الصحية ونوعية التمارين الرياضية التي يمكن ممارستها في تلك الفترة، بالإضافة إلي الأدوية المصرح بها والمحظورة أثناء فترة الحمل، وعدوى الجهاز التناسلي وكيفية معالجتها، واللقاحات الأساسية أثناء فترة الحمل.

وفى ختام الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الطالبات في كل ما يتعلق بقضايا ومشكلات الصحة الإنجابية بوجه عام.