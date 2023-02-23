جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم ورشة عمل الثلاثاء حول مستقبل السيارات الكهربائية

المنوفية - محمد فتحى

ينظم برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس برئاسة الدكتور عصام مرسى ورشة عمل حول" مستقبل السيارات الكهربائية بمصر"، يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجارى، بمقر جامعة الدلتا التكنولوجية الرئيسى بقويسنا، بمشاركة خبراء ومتخصصين، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على تنفيذ آليات الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى فى إنتاج السيارات الكهربائية والعمل على توطين صناعتها بمصر.

تتضمن فعاليات الورشة عدة موضوعات تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة بتعميق وتعزيز الصناعة الوطنية ،وتوطين التكنولوجيا المتطورة ، منها : السيارة الكهربائية بين الإحلال والتجديد فى مصر ، تجربة تقديم خدمات النقل بالسيارات الكهربائية فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP 27 ، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة ومستقبل اكثر أمانًا، وتكنولوجيا السيارات الكهربائية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تنفيذ رؤية مصر 2030 ،وخططها الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتى من بينها الإهتمام بالتحول الأخضر وحرص الجامعة على المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية للدولة.

وأضاف الدكتور كشك حرص الجامعة على دعم دور الدولة للقيام بدورها القيادى فى التصدى لمشكلات البيئة والتغير المناخى، وان عقد مثل هذه الفعاليات يرسخ مسئولية الجامعة تجاه إعادة تشكيل مهارات الموارد البشرية في ظل الثورة الصناعية، والجيل الرابع للتعليم من خلال اعتماد محور الإبتكار والإبداع وربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الباحثين والمبتكرين.