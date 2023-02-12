رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع انتظام الدراسة بأول أيام الفصل الثانى

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية انتظام الدراسة بأول ايام الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2023/2022، بمختلف الفرق الدراسة ولجميع البرامج التكنولوجية، رافقه الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور أحمد الصاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات.

ومن جانبه، هنأ الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة جميع منسوبى الجامعة ببداية الفصل الدراسى الثانى متمنيًا لهم مزيد من التوفيق والنجاح والتميز.

وأكد الدكتور كشك ضرورة الإلتزام بالخطط الدراسية والمحاضرات ، وتوفير بيئة تعليمية نموذجية للطلاب ؛لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميز فى التعليم التكنولوجى، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الجامعة بتحقيق الريادة وجودة العملية التعليمية.

كما اطمئن رئيس الجامعة على جاهزية المعامل الموجودة والمدرجات، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع الطلاب موجهًا بتوفير كافة الخدمات اللوجيستية وتذليل العقبات أمامهم.

وأضاف الدكتور كشك ان الجامعة تستهدف تنمية مهارات طلابها، وتخريج جيل قادر على صناعة وتطوير التكنولوجيا ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل وفق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.