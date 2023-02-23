تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و724 شاحنة و36 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 304 شاحنة و21 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 420 شاحنة و 15 سيارات .

وسيشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين أمل، ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية ، امل ، دليلة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس ، الحرية.

كما تم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة 130 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1315 راكب بموانيها .