اليوم السابع
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تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 23 فبراير 2023 11:09 ص
تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و724 شاحنة و36 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 304 شاحنة و21 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 420 شاحنة و 15 سيارات . 
 
وسيشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين أمل، ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية ، امل ، دليلة وغادرت السفينتين  بوسيدون اكسبريس ، الحرية.
 
 كما تم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة 130 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة  سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1315 راكب بموانيها .
 
 

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