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"تدابير" حملة اجتماعية لطلاب إعلام القاهرة وحماية المستهلك لتوعية الجمهور

الخميس، 23 فبراير 2023 11:08 ص
"تدابير" حملة اجتماعية لطلاب إعلام القاهرة وحماية المستهلك لتوعية الجمهور المشاركون فى حملة تدابير
كتب محمد صبحى

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أطلقت مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة حملة اجتماعية تحت عنوان "تدابير" فى إطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك باعتبارها حملة إجتماعية توعوية تهدف إلى توعية و تعريف الجمهور بحقوقهم وواجباتهم في المعاملات التجارية، بالإضافة إلى التعرف على قوانين حماية المستهلك بشكل عام وحث المستهلكين وتشجيعهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار غير الملتزمين بالقانون وعمليات التعرض للغش التجارى.

وأوضح طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن  شعار الحملة هو "توعيك عشان تحميك " لتأكيد الهدف التوعوي من الحملة المراد تحقيقه حيث ان من اهم فعاليات الحملة هو تنظيم ورشه مجانية في مقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية إسهاما من كلية الاعلام جامعة القاهرة في تشجيع الطلاب حيث تناولت الورشة التعريف بدور جهاز حمايه المستهلك للاهتمام بصحة المستهلك وسلامته وأمواله وتوضيح من هم المسئولين عن حماية المستهلك فضلا عن اهم طرق التبليغ وشروط تقديم الشكوي والتعريف بسياسة الاستبدال والاسترجاع.

وحاضر بالورشة المدرب مصطفي عبد الستار مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك و  شيماء سلامه نائب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجهاز.

وأشاد الطلاب الحاضرين بالورشة ومدى التفاعل بها، وأبدوا رغبتهم وحماسهم في طلب المزيد من الورش والدورات التي تقدمها الوكالة.

إنتاج طلاب مشروع تخرج حملة تدابير حيث يشترك في هذه الحملة 21 طالب و طالبة وهم: سحر شريف ( ليدر التيم)، روان خالد، مارتينا أسامة، هند عبدالله، روان صبري، أحمد ناصر، ندي محمود، ياسمين طارق ،الاء محمد ، سلمي الروبي، ايه أمين، رؤي عاشور، محمد جعفر، حبيبه عاطف، مصطفي عاشور، علياء صلاح ، سهيله سعيد ، أحمد يونس، مريم هادي، يوسف خالد ، حازم زكي.

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة  فتحية صبرى ونوران خالد عبد العزيز وياسمين علي.

 


التعليم العالى

جامعة القاهرة

حماية المستهلك

اخبار مصر

اعلام القاهرة

مشروع تخرج



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