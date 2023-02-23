تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى، مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، الانتهاء من تحصين 40 ألف رأس أبقار وأغنام وماعز، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام 2023، بكل قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 40 ألف حيوان، حيث تمت عملية التحصين باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلاً عن تنفيذ الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية، واللقاءات الإرشادية بلجان التحصين حرصاً على توعية المواطنين ومربى وتجار الماشية والأغنام والماعز بأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذا المرض الوبائي، وتوعيتهم بخطورة المرض وما يسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بالمرض من حيث أعراضه على الحيوانات المصابة والتوعية بطرق نقلة ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أنه يتم إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومة المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، عبر تكثيف لجان التقصى والترصد الوبائى والإرشاد البيطرى بتلك الأسواق، وذلك حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

وشدد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر على أنه يتم أيضاً تنفيذ أعمال التأمين على الثروة الحيوانية، وتوعية المواطنين والمربين بأهمية التأمين على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتوعيتهم بالمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك توعية المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة به، حرصاً على حصول الحيوان على كل الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.



أعمال تحصين أبقار وأغنام وماعز ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام



التحصينات ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام بالأقصر



العمل بالحملة القومية ضد ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام



تحصين أبقار وأغنام وماعز ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام بالأقصر



تحصين الحيوانات ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام بالأقصر



توعية الأهالى بالحملة القومية ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام



جانب من توعية الأهالى ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام



لجان تحصين أبقار وأغنام وماعز ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام



لجان تحصين الحيوانات ضد الجلد العقدى وجدري الأغنام



مدير بيطرى الأقصر يكشف تحصين 40 ألف رأس أبقار وأغنام وماعز



