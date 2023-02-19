تحصين 138 ألف رأس ماشية ببنى سويف ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الضأن

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضى الجلد العقدى وجُدرى الضأن، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى ببنى سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتبين التقرير اليومى، الذى يعده الدكتور أحمد عبد العليم مدير عام الطب البيطرى، أن إجمالى الحيوانات التى تم تحصينها وصل إلى 138 ألفا و262 رأساً (101 ألف و746 من الأبقار، 35 ألفا و198 من الأغنام، 1318 من الماعز)، وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 5 يناير الماضى وحتى 16 فبراير الجاري".

ويستمر العمل بالحملة وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والتى تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية، وأدوات ومعدات أعمال التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.