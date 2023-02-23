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تحرير 39 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على المخابز بمركز ديرمواس بالمنيا

الخميس، 23 فبراير 2023 11:58 ص
تحرير 39 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على المخابز بمركز ديرمواس بالمنيا الحملة التموينية بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.
 
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بالتعاون مع التموين، حملة تموينية على المخابز البلدية بقرية دلجا، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدى لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.
 
من جانبه قال عامر طه رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 39 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات، (ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وعدم إعطاء بون ونظافة) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ديرمواس

وحدات محلية

مديرية التموين

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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