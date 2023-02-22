ضبط بقال تموينى تصرف فى سلع تموينية بمبلغ 11775 جنيه في طنطا

الغربية مصطفى عادل

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية من إدارة الرقابه التموينيه بالمديرية ،للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الاسعار، وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات، ومخازن السلع الغذائية والغير غذائية ومحال البقالة التموينية بنطاق مدينة طنطا، ضمت محمد السيد فضل، ومحمودحسن برغوث والسيد احمد الحوالة.

أسفرت عن ضبط بقال تموينى بقسم ثان طنطا، لقيامة بالتصرف فى سلع تموينية بمبلغ 11775 جنيها( إحدى عشر الفا وسبعمائة وخمسه وسبعون جنيها)، بعد إجراء عمليه الجرد والمحاسبة الفعليه على الأرصدة المشحونة بفواتير الشحن، وأرصده السلع التموينية المدعمة الموجودة داخل المحل.

وتم تحرير محضرجنحه بالمخالفة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.