تحرير 153 محضر متنوع و195 حالة إشغال فى حملات موسعة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات موسعة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لذلك؛ شن حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمنشأت التجارية شملت شوارع اسكوت ، مصطفى كامل ، الصفا والمروة ، جمال عبد الناصر ، أطلس ، زاخر وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر و 5 إنذارات وإعدام 12 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك وضبط 93 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 25 ألف جنيه

وكثف حى العجمى برئاسة هدى أبو كليلة حملاته للتفتيش على المنشأت التجارية شملت شارع البيطاش الرئيسي وشارع الحى وشارع فضة والقويري وطريق إسكندرية مطروح وشارع عبد الفتاح الطلخاوى وشارع البرنسيسة وشارع الهانوفيل وشارع رضوان وشارع المدرسة النموذجية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 38 محضر متنوع وضبط عدد 102 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 6 آلاف جنيه.

وقام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار إستهدفت سوق الميدان ،محمود فهمي النقراشي ، وكالة الليمون وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة وتحصيل مبلغ 4 آلاف جنيه غرامات فورية.

ونفذ حى العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة على جميع المحال العامة شملت منطقة العامرية البلد والطريق الصحراوي وأسفرت عن تحرير عدد 73 محضر متنوع.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة تموينية مكبرة شملت التفتيش على المحال التجارية بشوارع المكس، والأمان، والاسناوي، والقفال، وابن سهلان بمنطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة

وواصل مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملاته للتفتيش على المحال العامة والصيدليات بنطاق المركز أسفرت الحملة عن تحرير عدد 9 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر ب 5 آلاف جنيه.

بينما قام حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت الحملة طريق الكافورى قبلى وشارع الكابلات وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر.