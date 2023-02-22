غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية غير المرخصة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية وضبط وإتخاذ الإجراء القانونى حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

وفى هذا الصدد ، شن حى العجمى برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة علي المراكز التعليمية غير المرخصة أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 2سنتر تعليمى بشارع البيطاش الرئيسي والتحفظ علي العديد من الأدوات المستخدمة داخل السنتر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لغلق السناتر والمراكز التعليمية غير المرخصة أسفرت عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة السيوف، وشارع 16الملك الفلكى ، وشارع 24 الفضالى.

وكان الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية ، قد أعلن عن إنطلاق مجموعات الدعم بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية التسع لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام والتعليم الفني ، وشَهِدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب ، حيث أن تعليم الإسكندرية قام بتجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بمايتناسب مع مساحة القاعة المخصصة وكذلك تزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة ، والتنسيق مع المعلمين المتميزين الذين لهم صيت واسع للانضمام لمجموعات الدعم المدرسي ، وكذلك تشكيل لجان للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم .

وعقد اجتماعًا مع مجلس الأمناء بالإسكندرية لمناقشة واستعراض آليات التفعيل ومناقشة قيمة اشتراك الطلاب بالإدارات التعليمية وفق الموقع الجغرافي والبُعد الاقتصادي لكل منطقة ، وأكَّد أنَّه يتم تخفيض نسبة 50 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلي بعد استيفاء كافة المستندات .

وأصدر ( أبوزيد ) تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تفعيل المجموعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي ، والإعلان عن المواعيد وقيمة الاشتراك وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين ، واستمرار التنسيق مع أولياء الأمور ومجالس الأمناء.