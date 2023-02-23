بعد تجديد الثقة.. تعرف على اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء

كتب مدحت عادل

جاء إعلان الجريدة الرسمية اليوم تجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيسا لجهاز الإحصاء بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2023، بمثابة تجديدا للثقة في رئاسته للجهاز والدور الذى لعبه منذ توليه الرئاسة خلفا للواء أبو بكر الجندي.

ومع صدور القرار بتجديد التعيين بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 2023/2/14، يعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن اللواء خيرت بركات وفقا لما يلي:

- تولى رئاسة الجهاز في فبراير عام 2018، وقد شغل سابقاً منصب مستشار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

- تولى منصب مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة ومديراً لإدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة المصرية.

- تدرج في الترقيات العسكرية ووظائف ضباط المشاة حتى حاز على رتبة لواء أركان حرب.

- نال عدداً من الأوسمة والأنواط منها: نوط الخدمة الممتازة ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

- حصل على زمالة كلية الحرب العليا من "أكاديمية ناصر العسكرية وماجستير العلوم العسكرية من - كلية القادة والأركان وبكالوريوس العلوم العسكرية عام 1977 من الكلية الحربية.