"برج العرب القديمة" بالإسكندرية تستقبل رابع قوافل قصور الثقافة

شهدت مدرسة رابعة العدوية للبنات بمدينة برج العرب القديمة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بالقافلة الرابعة التى نظمها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

وذلك ضمن فعاليات القوافل الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبدأت الفعاليات بندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والتعريف بالتغيرات المناخية وضرورة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك بالتعاون مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب، تلاها ورشة رسم وأخرى لتصميم لوحات بالقص واللصق تدريب سماح محمد ومنى صلاح، واختتم اليوم بعرض فنى لفرقة الإسكندرية لفنون متحدى الإعاقة بقيادة كابتن مصطفى جابر، تضمن تابلوهات متنوعة منها "أرض الشرق، فرح إسكندرانى والحجالة" وغيرها من العروض التى تفاعل معها الحضور.

وفى مدرسة نور الحياة بأبو يوسف نظم بيت ثقافة القبارى لقاء توعويا بالتعاون مع إدارة الوعى البيئى بالصرف الصحى، أعقبه عرض فيلم كرتونى عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على البيئة، هذا إلى جانب المسابقات والورش الفنية والألعاب التفاعلية التى تلاها توزيع جوائز على الفائزين.

وفى مقر البيت بالبيطاش قامت الفنانة نجلاء فتحى بتدريب الرواد على عمل مهرج بورق الكانسون الملون، ضمن النشاط اليومى لمرسم الطفل، بجانب ورشة لتعليم الرسم على القماش تدريب هند محمد مسئول نادى المرأة، بينما أقام بيت ثقافة بولكلى ورشة أشغال يدوية بمدرسة we للاتصالات، قامت خلالها الفنانة غادة طلعت بتدريب الطلاب على الرسم وتفريغ الرسوم استعدادا لعمل مجسم (ماكيتات) بالكرتون وورق الكانسون.