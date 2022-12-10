حياة كريمة.. مد خطوط الصرف لقرى الغربنيات وأبو صير فى برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، توصيل ومد عدد من خطوط مواسير وغرف الصرف بقرى الغربنيات وأبو صير فى مناطق برج العرب القديمة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تتم حاليا فى قرى تلك المنطقة.

ومن جانبه قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تقوم بتنفيذ أعمال مد وتدعيم الوصلات المنزلية للصرف الصحى، بقرى الغربانيات وأبوصير بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يذكر أن شركة الصرف الصحى، تنفذ عددا من مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، وتتم المتابعة بشكل يومى للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات والموقف التنفيذى لمشروع الوصلات المنزلية لقرى المبادرة الرئاسية.







أعمال الصرف الصحي



أعمال مد الصرف الصحي ببرج العرب



جانب من أعمال الصرف الصحي









