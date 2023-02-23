انطلاق مبادرة فحص المقبلين على الزواج الأحد المقبل بـ21 مركزا طبيا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استعدت مديرية الصحة بالشرقية، لتنفيذ مبادرة فحص المقبلين على الزواج، المقرر انطلاقها الأحد 26 فبراير الجارى، وتابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استلام الإدارات الصحية بالمحافظة، والبالغ عددهم 19إدارة، البنرات والورقيات والمستلزمات الخاصة، بمبادرة رئيس الجمهورية للمقبلين على الزواج.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن المبادرة الرئاسية سيتم تنفيذها بالمحافظة اعتباراً من الأحد المقبل ، وذلك فى 21 مركزا طبيا، مشيراً إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وإجراء فحوصات معملية أخرى للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

في سياق متصل، تواصل الفرق الطبية المحافظة العمل في مبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة، وقامت حتى الآن بفحص 309 آلاف و934 طالب وطالبة بمدارس الريف، للكشف عن أمراض سوء التغذية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان.

ويستهدف الفحص الطبي لعدد مليون و84 ألف 122 طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بالمحافظة ، منهم 788 ألف و122 بالريف، وتختص الفرق الطبية من خلال 174فريق طبي مدرب، يقوم بتغطية 1967 مدرسة بالمحافظة، منهم 118 فريق بعدد 1527مدرسة بالريف، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، وتدريب الفرق على التسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.