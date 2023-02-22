"الصحة" تكشف حزم الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم حزمة من الفحوصات الطبية عن طريق فرق مدربة فى منشآت الرعاية الأولية لفحص المقبلين على الزواج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفحوصات تشمل حزم الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والأمراض غير السارية والوراثية وسيتم إجراء الفحص الإكلينيكى للمقبلين على الزواج لتقييم الحالة الصحية بشكل عام، من خلال الفحص الظاهرى والسونار لتبين مدى وجود إعاقة من عدمه، ثم سيتم إجراء الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والتى تشمل أمراض الالتهاب الكبدى الوبائى "بى" والالتهاب الكبدى "سى" وفيروس نقص المناعة البشرى "الإيدز"، بالإضافة إلى الأمراض غير السارية التى تشمل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة إلى إجراء تحاليل فصيلة الدم ونسبة الهيموجلوبين لاكتشاف الأنيميا ومُعامل RH، الذى قد يكون سببًا فى الإجهاض.

وأكدت وزارة الصحة: "أدرجت المبادرة الفحص المبكر ضد مرضين وراثيين هما أنيميا البحر المتوسط، وفقر الدم المنجلى، مع تقديم مشورة وراثية للحالات التى قد يتبين إصابة أطفالهم بأمراض وراثية، وذلك فى المراكز المخصصة للمشورة الوراثية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار: "تقدم المبادرة مشورة للحالات المكتشفة إصابتها بأى من الأمراض الوراثية للتوعية بخطورة زواج الأقارب ورفع الوعى بالأمراض الوراثية للحد من الإعاقات والمضاعفات الخطيرة التى قد تحدث مستقبلًا نتيجة إصابة الأطفال بأى مرض وراثى"، مضيفا: "بشكل عام المبادرة لها هدف توعوى، قائم على زيادة الوعى المجتمعى بأهمية تنظيم الأسرة، والتأكيد على أهمية تأجيل موعد الحمل الأول، والمباعدة بين الولادات للحد من الزيادة السكانية".