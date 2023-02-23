النيابة تستمع لأقوال شهود عيان العثور على جثة طفلة رضيعة فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

استمعت نيابة عين الى أقوال الأهالي بأحد الشوارع في المنطقة ، وذلك حول واقعة العثور على جثة طفلة رضيعة ملقاه داخل كيس بلاستيك داخل أحد صناديق القمامة، حيث أكدوا أن عامل جمع القمامة عثر عليها داخل الصندوق، فقام بتسليم الطفلة لهم، وتم إبلاغ رجال الشرطة على الفور، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بعمل التحريات عن الواقعة .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفلة حديث الولادة داخل كيس بلاستيك وملقاة في المنطقة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان من أهل المنطقة، لكشف شخصية الشخص الذى القى الطفلة الرضيعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بضبط وإحضار المتهم.