النيابة الفرنسية تطلب سجن الفنان سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسى

كتب محمد جمال

طلبت النيابة العامة الفرنسية، الخميس، بسجن الفنان المغربى سعد لمجرد، 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، وذلك بعد أن نفى، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب شابة فرنسية تدعى لورا، أو اقام علاقة جنسية معها، بحسب سكاى نيوز.

وقال المدعي العام، جان كريستوف موليه، في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات، إن "سعد لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب"، مطالبا أيضا بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته.

وأضاف موليه أنه فى محاكمات الاغتصاب "كثيرا ما نسمع عن تصريحات مقابل تصريحات، لكن قبل التصريحات هناك الحقائق".

والأربعاء، روى النجم الغنائي المعروف في العالم العربي، تفاصيل ما حصل عند لقائه الشابة في أكتوبر 2016.

وتطابقت روايته في البداية مع رواية لورا، الثلاثاء، ومفادها أن اللقاء بينهما حصل في ملهى ليلي فخم في العاصمة الفرنسية، ثم انتقلا إلى غرفته في الفندق.

إلا أن الرواية بين الاثنين اختلفت فيما يتعلق بما حدث داخل الغرفة، إذ ادعت أنهما تبادلا القبل قبل أن يضربها فجأة على رأسها، ثم اغتصبها، قبل أن تنجح في صدّه من خلال "عضه ولكمه"، وتغادر الغرفة.

لكن لمجرد قال أمام القاضية فريديريك ألين، إن الاثنين كانا "يخلعان ملابسهما عندما شعر بخدش مؤلم جدا على ظهره"، مضيفا: "فعلت شيئاً ندمت عليه، دفعتها على وجهها بوحشية. لقد كان رد فعل لا إراديا، لست فخورا به"، مذكّرا بأنه كان قد شرب الكحول وتعاطى مخدر الكوكايين.

واستطرد: "حضرة الرئيسة، أقولها اليوم وسأقولها حتى الرمق الأخير: أنا، سعد لمجرد، لم أمارس الجنس إطلاقا مع لورا ب. بأي طريقة"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ومن دون أن يستدير، توجه إلى لورا قائلا: "آسف لرد الفعل العنيف هذا، لم أكن أريد أن أجعلك تبكين".

وأضاف المغني الذي حصد مئات الملايين من المشاهدات على يوتيوب، باكيا: "في المقابل، مستقبلي وعائلتي وحياتي وسمعتي.. كلانا في موقف سيئ. أحاول أن أبتسم، وأصنع مقاطع فيديو، لكنني لا أشعر بالابتسام".

وسألته القاضية أكثر من مرة، هل استفسر من لورا "لماذا تصرفت على هذا النحو" ما دام الأمر "سوء فهم"، فأجاب: "لا أقول إنها كذبت، بل أقول انها وقعت في خطأ ربما".

وسيصدر الحكم في القضية، الجمعة.

يذكر أن لمجرد يواجه تهم اغتصاب أخرى مشابهة جدا، في المغرب والولايات المتحدة وفرنسا، يرفض التحدث عنها.