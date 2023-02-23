النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة تعيين معاون نيابة دفعة 2022

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الادارية عن مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية للشرطة دفعة 2022.
وكان المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، شهد والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ عدة أيام، اختتام البرنامج التدريبي للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد، والذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.
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