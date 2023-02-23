اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 فبراير 2023 07:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة تعيين معاون نيابة دفعة 2022

الخميس، 23 فبراير 2023 11:25 م
النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة تعيين معاون نيابة دفعة 2022 النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الادارية عن مسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية للشرطة دفعة 2022.
 
وكان المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، شهد والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ عدة أيام، اختتام البرنامج التدريبي للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد، والذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.
 
 
 
 

النيابة الادارية

وظائف

اخبار النيابة الادارية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة