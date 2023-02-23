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اللهم بلغنا رمضان.. موعد الإفطار والسحور أول أيام الشهر الكريم

الخميس، 23 فبراير 2023 03:35 م
اللهم بلغنا رمضان.. موعد الإفطار والسحور أول أيام الشهر الكريم هلال رمضان
كتبت – مرام محمد

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أيام معدودة باتت تفصلنا عن شهر رمضان لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان، سيكون أول أيامه فلكياً يوم الخميس 2023 / 3 / 23 م، ومع قرب الشهر الكريم يبدأ المواطنون البحث عن إمساكية شهر رمضان لمعرفة أوقات الصلاة وساعات الصيام.

وينشر "اليوم السابع" إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا، لمدينة القاهرة، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. 

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26 ، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30 .

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:26 ، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 3 دقائق، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27 ، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 5 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30 .

- الإثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 7 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 9 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 11 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30 .

- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 13 دقيقة، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:59، إمساك 3:59، الفجر 4:19، الشروق 5:47، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 15 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:31 ، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

- السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30 .

- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:33 ، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 22 دقيقة، صلاة المغرب 6:15 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

- الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:35 ، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30 .

 

 -الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:16 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:17 ، العشاء 7:36 ، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

 -السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:37 ، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:18 ، العشاء 7:38 ، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:57، العصر 3:30 .

- الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:19 ، العشاء 7:39 ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:20 ، العشاء 7:40 ، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30 .

- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:41 ، السحور 1:41، إمساك 3:41، الفجر 4:01، الشروق 5:31، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 44 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

 

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