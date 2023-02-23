اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بعيد القيامة 16 أبريل

الخميس، 23 فبراير 2023 05:00 ص
الكنيسة تحتفل بعيد القيامة 16 أبريل كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة هذا العام فى 16 أبريل المقبل، والذى يأتى فى نهاية الصوم الكبير الذى يمتد إلى 55 يوما.

 

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

 

وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة، إن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يمتنعون عن تناول الألبان واللحوم والأسماك والبيض، ويكون الطعام نباتى فقط.

 

وأوضح أن هناك أشخاصا يصومون صوم انقطاعى تماما عن الطعام والشراب من المساء الساعة 12 منتصف الليل حتى اليوم الثانى إلى وقت المساء ويصلفى بعض الأحيان كعدد ساعات صوم رمضان فى بعض الأيام ويرجع ذلك لطاقة الأشخاص، حيث يقدمون ذلك إلى المسيح على نية أولادهم أو على نية المرضىوهناك أشخاص يستخدمون المياه، ويرجع أيضا لمدى قدرتهم على التحمل ومدى استعدادهم وتحديد الهدف ممكن تعبير عن محبة لربنا أو تدريب روحىللخلاص من خطية.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

الاقباط الارثوذكس

مجلس كنائس مصر



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