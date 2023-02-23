القوى العاملة بالوادى الجديد تسلم 19 شخصا من ذوى الهمم عقود عمل بإحدى الشركات

وكانت مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أعلنت أمس الأربعاء، عن إجراء اختبارات نهاية الدورة التدريبية للمتدربين الذكور على مهنة النقاشة والدهانات بالوحدة المحليه لقرى الراشدة بالداخلة، ذلك بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء، تنفيذا لتعليمات حسن شحاته وزير القوى العاملة بالتنسيق مع كافة الجهات لتدريب شباب الخريجين، وحرص المديرية على تأهيل الشباب وتدريبهم على مهن حرفية وبيئية يحتاجها سوق العمل، بالتوافق مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

وقال أحمد طليب مدير عام مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إن المديرية توفر عدد كبير من البرامج التدريبية المؤهلة لسوق العمل وذلك من خلال تنفيذ برنامج تدريبية معتمدة بالمجان، ويحصل المتدرب على شهادة خبرة معتمدة، ومقابل مادى يومى فى عدد من تلك الدورات التدريبية، سواء فى مراكز التدريب الثابتة أو المتنقلة على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف طليب، أنه يمكن للراغبين في الحصول على الدورات المجانية التى تقدمها المديرية، التسجيل عن طريق إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية أو من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة والحصول على فرص التدريب، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للدخول في سوق العمل والعمل في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

وأكد طليب أن مجالات الدورات التدريبية بالمراكز، والوحدة المتنقلة تتضمن مهنة السباكة الصحية، والنجارة، والحدادة، وأعمال الكهرباء، والطاقة الشمسية، والخياطة، و كهرباء التوصيلات، وميكانيكا السيارات وغيرها من المهن التى يحتاجها سوق العمل بالإضافة إلى ما سيتم إدراجه من تنوع فى تلك الحرف وفقا لاحتياجات سوق العمل فى محافظة الوادي الجديد.