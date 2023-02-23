شروط الحصول على برنامج تدريب مهنى وشهادة خبرة مجانا لأبناء الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد عن توفير عدد كبير من البرامج التدريبية المؤهلة لسوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية معتمدة بالمجان، ويحصل المتدرب على شهادة خبرة معتمدة، ومقابل مادى يومى فى عدد من تلك الدورات التدريبية، سواء فى مراكز التدريب الثابتة أو المتنقلة على مستوى كل مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار حرص المديرية على تأهيل الشباب وتدريبهم على مهن حرفية وبيئية يحتاجها سوق العمل، بالتوافق مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إنه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات المجانية التى تقدمها المديرية، التسجيل عن طريق إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية أو من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة والحصول على فرص التدريب، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة تؤهلهم للدخول فى سوق العمل والعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

وأضاف طليب أن مجالات الدورات التدريبية بالمراكز، والوحدة المتنقلة تتضمن مهنة السباكة الصحية، والنجارة، والحدادة، وأعمال الكهرباء، والطاقة الشمسية، والخياطة، وكهرباء التوصيلات، وميكانيكا السيارات وغيرها من المهن التى يحتاجها سوق العمل بالإضافة إلى ما سيتم إدراجه من تنوع فى تلك الحرف وفقا لاحتياجات سوق العمل فى محافظة الوادى الجديد.

وكان محافظ الوادى الجديد التقى مؤخراً وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، وجرى مناقشة ملفات مشتركة وآليات وسبل التعاون فيما يخص دعم ثقافة التعليم الفنى، والتدريب المهنى وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتشجيعهم على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة، واستمع الوزير خلال اللقاء من المحافظ إلى متطلبات المحافظة الواعدة بمواردها وطاقاتها البشرية فى مجال الزراعة والرى واستصلاح الأراضى.

ووجه وزير القوى العاملة الإدارة المركزية للتدريب المهنى بسرعة تغيير خطة التدريب التى كانت مقررة للمحافظة واستبدالها بخطة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظة بحسب ما طلبه المحافظ، خاصة تدريب الشباب على مهن لها علاقة بالزراعة والرى والطاقة الشمسية وتنقية الآبار، وادوات حصاد المحاصيل الزراعية، والاستفادة القصوى من مراكز التدريب الثابتة بالمحافظة، وارسال عربة تدريب متنقلة جديدة إلى المحافظة، خاصة منطقة الفرافرة حيث نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".