القوى العاملة بالأقصر تشارك فى ورشة عمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كتبت – مرام محمد

شاركت مديرية القوى العاملة بالأقصر في افتتاح ورشة العمل بشأن "تعزيز قدرات مفتشى العمل فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجرائم ذات الصلة"، والذى تنظمه الوزارة بمحافظة الأقصر، بالتنسيق والتعاون مع الوكالة الأسبانية للتنمية والتعاون الدولي، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة 20 مفتش عمل من 5 محافظات.

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر في كلمته الافتتاحية، جهود وزارة القوى العاملة في اتباع كافة السياسات لمنع تلك الظاهرة من خلال توفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب دول المقصد، فضلا عن ضمان التوظيف العادل والأخلاقي بما يتماشى مع الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة النظامية .

وأضاف أن البرنامج يهدف لتنمية مهارات مفتشى العمل بمديريات القوى العاملة بمحافظات: قنا، وسوهاج، وأسيوط، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والأقصر، ويستمر لمدة 3 أيام، ويهدف إلى تعريف مفتشى العمل بجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها والمنظومة الوطنية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والخدمات المقدمة لهم وأدوات التوعية بمخاطر الجريمة، فضلاً عن تسليط الضوء على الإطار القانوني المجرم لهذا الفعل.

وأشرف على تنظيم البرنامج محمد النحاس باحث بإدارة تنمية المواهب بالوزارة، وإيمان محمد حسنين باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والسيد محمود يعقوب ممثل الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، وسليمان ممثل اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.