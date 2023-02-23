الفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة رسمية لدولة الإمارات

كتب زكى القاضى

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، حيث شارك خلالها فى مراسم إفتتاح فعاليات معرض إيديكس 2023 المنعقد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى الذى يعد من أهم المعارض الدولية المتخصصة فى مجال الدفاع والأمن ، والذى تشارك فيه مصر بصورة متميزة بعدد من منتجات مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات والشركة المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، حيث تفقد عدد من الأجنحة لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة بالمعرض.

وإلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى المزروعى رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية والفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى مستشار رئيس دولة الإمارات ، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وعلى هامش المعرض تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين وزارة الدفاع المصرية متمثلة فى هيئة التسليح للقوات المسلحة ومجلس التوازن الإقتصادى الإماراتى، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجى بما يسهم فى تطوير مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول الشقيقة والصديقة وتناولت اللقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك مؤكداً حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية مع نظيراتها من دول العالم.