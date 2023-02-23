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العثور على قطع أثرية من العصر اليوناني أثناء الحفر بمشروع الصرف الصحى بقنا

الخميس، 23 فبراير 2023 08:39 م
العثور على قطع أثرية من العصر اليوناني أثناء الحفر بمشروع الصرف الصحى بقنا قطع أثرية - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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عثر عمال، اليوم، الخميس، على قطع أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني، أثناء الحفر في مشروع الصرف الصحي بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.
 
تقلت الأجهزة التنفيذية بقنا، بلاغا يفيد العثور على قطع أثرية تعود للعصر اليوناني، أثناء الحفر في مشروع الصرف الصحي بقرية كوم البيحا التابعة لمركز فرشوط شمالي قنا، عبارة عن 3 غطاء للرحايا، مصنوعة من حجر البازلت، وإناء كمثرى الشكل مصنوع من حجز البازلت، تعود للعصر اليوناني الروماني.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل لجنة من الآثار لفحص القطع المعثور عليها، والتحفظ عليها بمركز شرطة فرشوط، لحين نقلها إلى المخزن المتحفي في قنا.

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