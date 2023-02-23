محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لوظائف قيادية

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الخميس، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة، وتضمنت اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وناجي صلاح الدين، مدير عام مديرية التنظيم والادارة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبه القاضي، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي، وتم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين للتجديد لـ4 مديرين عموم بالديوان العام للمحافظة ومديرية الصحة والتربية والتعليم.

وقال الداودى، إن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أن الاختيار بين المتقدمين، يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي واللغة الانجليزية، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها والوظيفة المتقدم لها.

وأضاف الداودي، أن اللجنة تحاورت مع المتقدمين، لقياس مهارات الإتصال والسمات الشخصية، ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرارات، مشيرًا إلى إنه تم فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم عن طريق اللجنة المشكلة لذلك للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وطبقًا للمعايير والشروط حتى يتم إختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030.