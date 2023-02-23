العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل منزلها بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

عثر الأهالى على جثة سيدة، مذبوحة داخل منزلها بقرية دفنو، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى إطسا المركزى استقبل جثة ربة منزل وادعت أسرة زوجها سقوط لوح زجاجى عليها، وبتوقيع الكشف الطبى عليها اشتبه مفتش الصحة فى وفاتها جنائيا حيث انها مذبوحة من رقبتها، وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة بقرية دفنو بدائرة المركز، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إطسا المركزى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ، تلقت بلاغا من الأهالى، بوجود جثة لغريق، ببحر الجفاف، خلف قسم ثان الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وقوات الإنقاذ المهرى، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم انتشال الجثة ونقلت إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

وكان وقع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز بمنزل بقرية اللاهون بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت

وكان طريق "دمشقين - اللاهون" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوى وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والأخرى ملاكى، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وشهدت قرية الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم نشوى حريق بمنزل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق